Adulto mayor muere atropellado por su sobrino cuando maniobraba de reversa en San Juan del Río

Un hombre de la tercera edad perdió la vida durante la tarde del domingo, luego de ser atropellado por una camioneta conducida por su propio sobrino, quien realizaba una maniobra de reversa sin percatarse de que su familiar se encontraba tendido sobre la vía pública, en una localidad del municipio de San Juan del Río, Durango.

El fallecido fue identificado como Francisco García Urrutia, de 84 años de edad, con domicilio en la localidad 10 de Octubre, también conocida como San Lucas de Ocampo, mientras que el conductor involucrado fue identificado como Carlos, de 37 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con el reporte de la Policía Investigadora de Delitos, el accidente ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas del domingo 8 de noviembre, sobre la calle Hidalgo, a la altura de Privada de Terrazas, donde el conductor realizaba una maniobra a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Lobo, modelo 1998, de color rojo.

Al ser entrevistado por los agentes, Carlos manifestó que circulaba en reversa cuando, sin advertirlo, pasó por encima de una persona que se encontraba tirada sobre la calle. Al detener la marcha y descender de la unidad, descubrió que se trataba de su tío Francisco, quien había quedado debajo de la trayectoria del vehículo.

El conductor explicó que su familiar padecía problemas de presión arterial y episodios de vértigo, por lo que en ocasiones permanecía tendido en el suelo. Ante lo ocurrido, solicitó inmediatamente la presencia de una médica de la localidad, para que acudiera a brindarle los primeros auxilios.

Sin embargo, cuando la doctora llegó al lugar y realizó la valoración correspondiente, confirmó que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al sitio, donde encontraron el cuerpo cubierto con una cobija de colores azul y rojo, además de la camioneta involucrada en el accidente.

Finalmente, el Agente del Ministerio Público de San Juan del Río tomó conocimiento de los hechos y ordenó la intervención de Servicios Periciales para el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley. Por su parte, Carlos sería puesto a disposición de la autoridad ministerial para deslindar responsabilidades por el fallecimiento de su tío.