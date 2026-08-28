Adulto mayor muere camino a hospital de Canatlán; investigan golpes que presentaba el cuerpo

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este viernes, cuando era trasladado por uno de sus familiares al Hospital Integral de Canatlán, luego de que manifestó sentirse mal; autoridades investigan las causas de su fallecimiento.

Fue aproximadamente a las 03:30 horas del 28 de agosto, cuando la Policía Municipal de Canatlán reportó que en el exterior del hospital se encontraba una persona sin vida a bordo de un vehículo, por lo que agentes investigadores y el Ministerio Público acudieron al sitio.

Al llegar encontraron al hombre en el asiento trasero de un automóvil de la marca Dodge, línea Atos, de color rojo. El fallecido fue identificado como José Natividad Guajardo Hernández, de 72 años de edad.

Según la información recopilada, José Natividad le comentó a su sobrino Martín, de 64 años, que se sentía mal, por lo que este decidió llevarlo inmediatamente al Hospital Integral de Canatlán para que recibiera atención médica.

Al llegar al nosocomio, el personal médico revisó al adulto mayor; sin embargo, confirmó que ya no contaba con signos vitales, razón por la cual se dio aviso a las autoridades para iniciar las diligencias correspondientes.

Víctima tenía poco de llegar a Canatlán

Durante la entrevista con los agentes, Martín explicó que aproximadamente nueve días antes había viajado hasta Ensenada, Baja California, para recoger a su tío, pues este le había pedido ayuda mediante una llamada telefónica debido a que se encontraba enfermo.

El familiar señaló que cuando acudió por José Natividad se percató de que presentaba algunos golpes, aunque al preguntarle qué había sucedido, el hombre no explicó cómo se los había provocado. También indicó que desde años atrás recibía tratamiento por asma y que recientemente su estado de salud se había complicado.

Personal de Servicios Periciales acudió al Hospital Integral y realizó las diligencias correspondientes. Por orden del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde mediante la necropsia de ley se buscará establecer la causa de su muerte y esclarecer el origen de las lesiones que presentaba.