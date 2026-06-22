Adulto mayor muere en camino a hospital de Guadalupe Victoria

Un hombre murió al interior de un vehículo particular cuando era trasladado de emergencia hacia el Hospital Rural No. 26, en el municipio de Guadalupe Victoria, Durango, por lo que autoridades tomaron conocimiento del hecho.

El reporte se generó alrededor de las 17:30 horas de este domingo, cuando elementos de Seguridad Pública informaron sobre una persona inconsciente en la carretera vecinal Guadalupe Victoria–Ramón Corona.

Al lugar acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango, quienes confirmaron que en el interior de una camioneta de la marca Jeep, línea Liberty, color gris, modelo 2002, con placas del estado de Utah, se encontraba un masculino ya sin signos vitales.

La persona fue identificada como Juan Cuevas Romo, de 81 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad de J. Guadalupe Rodríguez, perteneciente al mismo municipio.

De acuerdo con el testimonio de Blas, de 65 años de edad, yerno del hoy occiso, el adulto mayor comenzó a sentirse mal, por lo que fue trasladado de inmediato en un vehículo particular hacia el nosocomio antes mencionado.

Sin embargo, al circular sobre la vía vecinal, el estado de salud del hombre se agravó, por lo que detuvieron la marcha para intentar brindarle auxilio, confirmando posteriormente que ya no presentaba signos vitales, motivo por el cual avisaron a las autoridades correspondientes.