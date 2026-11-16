Adulto mayor muere horas después de ingresar centro de rehabilitación en Durango

Un hombre fue encontrado sin vida durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre en el interior de un centro de rehabilitación contra adicciones, ubicado en el fraccionamiento La Arboleda, de la ciudad de Durango, donde había sido internado la noche anterior.

El fallecido fue identificado con las iniciales F.D.M., de 65 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia División del Norte y padecía hipertensión arterial, además de enfrentar problemas de adicción al alcohol desde hace aproximadamente 32 años.

De acuerdo con lo manifestado por su hija, la tarde del viernes 13 de noviembre, el hombre presentó una intoxicación alcohólica, luego de consumir entre 700 y 900 mililitros de tequila en aproximadamente 10 minutos, situación que le provocó vómitos durante las siguientes 24 horas.

Ante el deterioro de su estado de salud, sus familiares decidieron internarlo alrededor de las 19:30 horas del domingo en el centro de rehabilitación Centradic, ubicado sobre el bulevar Domingo Arrieta, con la intención de que recibiera atención y retomara su tratamiento contra las adicciones.

Sin embargo, alrededor de las 02:00 horas de este lunes, el médico del establecimiento, reportó que el encargado del lugar le informó que el paciente había dejado de respirar, pese a que un par de horas antes lo había revisado y, según manifestó, se encontraba bien.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al establecimiento, donde encontró el cuerpo sobre una cama del consultorio, con coloración azulada en labios y dedos, además de hematomas en el lado derecho del cuello, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar la causa de la muerte mediante la necropsia.