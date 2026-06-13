Adulto mayor muere tras atragantarse mientras comía en el fraccionamiento Huizache II

Un adulto mayor perdió la vida la tarde del viernes en el fraccionamiento Huizache II, en la ciudad de Durango, luego de sufrir un atragantamiento mientras ingería alimentos al interior de su domicilio.

El reporte fue recibido alrededor de las 18:00 horas en una vivienda ubicada en la calle Quetzalcóatl, entre Mayas y otras vialidades del citado asentamiento. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Al arribar, los socorristas encontraron inconsciente a un hombre identificado como Rosario Sánchez Ramírez, de 90 años de edad, quien presentaba una obstrucción de las vías respiratorias causada por alimentos que había introducido en su boca.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el adulto mayor se encontraba comiendo cuando, en un momento en que dejaron de observarlo, sufrió el atragantamiento, lo que le provocó la pérdida del conocimiento.

Pese a las maniobras de valoración y atención prehospitalaria realizadas por los paramédicos, el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del deceso e inició las diligencias correspondientes para documentar el caso.

Según los datos proporcionados por su hija, el hoy occiso padecía diabetes, Alzheimer y demencia senil, además de que recibía atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las autoridades ministeriales determinaron de manera preliminar que el fallecimiento derivó de un atragantamiento por obstrucción de las vías aéreas, por lo que se realizaron los procedimientos legales correspondientes para la entrega del cuerpo a sus familiares.