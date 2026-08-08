Adulto mayor muere tras caer de su carromato en localidad de Gómez Palacio

Un hombre perdió la vida la tarde de este viernes luego de sufrir una caída de su carromato cuando realizaba labores del campo en la localidad de Eureka, en el municipio de Gómez Palacio. El cuerpo fue localizado por uno de sus hijos, quien salió a buscarlo al ver que no regresaba a casa.

La víctima fue identificada como Armando Espinoza Arguijo, de 84 años de edad, vecino del ejido Eureka. De acuerdo con la información recabada, alrededor de las 05:00 horas salió de su domicilio con dirección al rancho Las Gaviotas para recolectar pastura y mazorca destinada a la alimentación de sus animales.

Con el paso de las horas y al no tener noticias de él, su hijo, Armando, de 52 años de edad, decidió recorrer las parcelas donde acostumbraba trabajar. Fue durante la búsqueda cuando lo encontró tendido sobre el terreno, junto a su carromato.

Tras el hallazgo, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante el número 911; sin embargo, al arribar al lugar ya nada pudo hacerse, pues el adulto mayor había fallecido.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el deceso estaría relacionado con una caída del carromato. Asimismo, familiares señalaron que el hombre, debido a su avanzada edad, tenía dificultades para caminar y utilizaba un bordón para apoyarse en sus desplazamientos.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito y peritos de la Vicefiscalía Región Laguna, coordinados por el Agente del Ministerio Público, acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Será la necropsia de ley y las investigaciones ministeriales las que determinen de manera oficial la causa del fallecimiento y permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrió este lamentable hecho en la zona rural de Gómez Palacio.