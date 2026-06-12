Adulto mayor muere tras caer de su propia altura en domicilio de la J. Guadalupe Rodríguez

Un adulto mayor perdió la vida la tarde de este jueves luego de sufrir una caída al interior de su vivienda ubicada en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, en la ciudad de Durango.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 13:00 horas, cuando familiares solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio en un domicilio situado sobre la calle Donato Guerra, casi esquina con Porfirio Díaz, al señalar que un hombre se encontraba inconsciente tras caer de su propia altura.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron una valoración médica al afectado. Sin embargo, al efectuar la evaluación inicial, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La persona fallecida fue identificada como Juan Santos Francisco Ávalos Barrios, de 71 años de edad, quien presuntamente sufrió una caída accidental dentro de su domicilio.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el adulto mayor se desplomó de su propia altura, situación que derivó en consecuencias fatales antes de que pudiera recibir atención médica especializada.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del deceso y realizó las diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación de los hechos.