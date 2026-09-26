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Adulto mayor muere tras desvanecerse en una miscelánea de la colonia Azteca

La víctima presentó una pérdida súbita del estado de consciencia.

Adulto mayor muere tras desvanecerse en una miscelánea de la colonia Azteca

Adulto mayor muere tras desvanecerse en una miscelánea de la colonia Azteca

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un varón de 65 años de edad murió la mañana de este sábado mientras realizaba compras en una miscelánea de la colonia Azteca, al sur de la ciudad de Durango.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:30 horas en el establecimiento ubicado en el cruce de las calles Profesor Víctor Lares Román y Profesor Jesús Flores, del citado asentamiento.

De acuerdo con los datos generados en el lugar, el hombre fue identificado como Isidro Noriega.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y encontraron al hombre sin signos vitales. 

Según el reporte de los paramédicos, presentó una pérdida súbita del estado de consciencia, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y se utilizó un desfibrilador externo automático, sin lograr recuperar la circulación espontánea.


Las versiones en el lugar indicaron que Isidro tenía antecedentes de cardiopatías e hipertensión arterial.


Personal de la Cruz Roja informó el fallecimiento y se estableció comunicación con la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: MUERTES Isidro, hombre, Profesor, lugar

               

                
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