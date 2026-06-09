Adulto mayor pierde la vida en choque múltiple por la libre Durango-Torreón

Un hombre falleció la tarde de este lunes tras verse involucrado en un accidente vial registrado sobre la carretera libre Durango-Torreón, a la altura del ejido 6 de Enero, en el municipio de Lerdo.

La víctima fue identificada como José Santos Ramos Ayala, de 88 años de edad, vecino de la Zona Centro de Lerdo, quien murió en el lugar debido a las múltiples lesiones sufridas durante el percance.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas, cuando el adulto mayor conducía un automóvil de la marca Ford, línea Topaz, color café, sobre dicha vía de comunicación.

De acuerdo con las primeras investigaciones, al intentar incorporarse a la carretera que conduce al ejido 6 de Enero, el conductor presuntamente invadió uno de los carriles de circulación, momento en que fue impactado por una camioneta de la marca Nissan, línea NP300, modelo 2023.

Tras el fuerte choque, la unidad del adulto mayor salió proyectada y se produjo una colisión adicional en la que resultó involucrado un vehículo Pontiac color rojo que circulaba por la zona.

Paramédicos y corporaciones de seguridad acudieron al lugar; sin embargo, al revisar al conductor del Ford confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de sus lesiones.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del hecho y procedieron al aseguramiento de las unidades involucradas, además de poner a disposición de la autoridad correspondiente al conductor de la camioneta Nissan para el deslinde de responsabilidades.

Personal de la Vicefiscalía Región Laguna realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias de campo, mientras que las investigaciones continuarán para determinar con precisión la mecánica del accidente.