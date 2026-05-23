Adulto mayor reporta robo de camioneta en Durango; la había estacionado a tres cuadras de su casa

Un reporte de robo de vehículo movilizó a corporaciones de seguridad la noche del viernes en la colonia IV Centenario de la ciudad de Durango, luego de que un adulto mayor solicitara apoyo al número de emergencias al no localizar su camioneta.

El hecho fue reportado alrededor de las 19:30 horas del 22 de mayo, en un domicilio ubicado sobre la calle 16 de Septiembre, entre Bravo y otras vialidades de la citada colonia. El afectado señaló que había dejado estacionada en la vía pública una camioneta Hyundai Tucson modelo 2020, color rojo, con placas del estado de Durango.

De acuerdo con la información recabada, el propietario manifestó que al salir de su domicilio ya no encontró la unidad en el lugar donde la había dejado estacionada, por lo que decidió solicitar la intervención de las autoridades.

Tras recibirse el aviso, personal de guardia de la Policía Investigadora de Delitos se comunicó vía telefónica al número proporcionado por el reportante para dar seguimiento al caso y obtener mayores datos sobre el supuesto robo.

Durante la llamada, los agentes fueron atendidos por un hombre, quien confirmó ser el propietario de la camioneta y explicó que, debido a su avanzada edad, no recordaba el sitio exacto donde había dejado estacionado el vehículo.

El adulto mayor indicó posteriormente que la unidad se encontraba estacionada aproximadamente a tres cuadras de su vivienda, razón por la cual creyó inicialmente que había sido robada y decidió marcar al sistema de emergencias 911 para solicitar apoyo policiaco.

Finalmente, el propietario informó a las autoridades que volvería a comunicarse para retirar el reporte y notificar oficialmente que el vehículo había sido localizado, por lo que el caso quedaría como recuperación y sin denuncia formal por robo.