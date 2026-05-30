Adulto mayor sufre caída en baño de su hogar, en Centro de Durango

Un hombre resultó lesionado luego de sufrir una caída al interior de un domicilio ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y paramédicos.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:30 horas de este viernes por elementos preventivo, quienes fueron alertados vía radio sobre una persona lesionada en un inmueble situado sobre la calle Miguel de Cervantes Saavedra, entre avenida 20 de Noviembre y otras vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con la reportante, identificada como Ermila, de 70 años de edad y trabajadora del sitio, quien solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

La mujer explicó a los oficiales que el lesionado, identificado como Alfredo Herrera Martínez, de 66 años, había sufrido una caída dentro del baño del domicilio, por lo que presentaba fuertes dolores y dificultades para moverse.

Debido a las condiciones en las que se encontraba el adulto mayor, se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, para brindarle atención prehospitalaria en el lugar.

Minutos después arribó la unidad de urgencias básicas, cuyos paramédicos realizaron la valoración inicial del paciente.

Los socorristas detectaron posibles lesiones de consideración, entre ellas probable fractura en cuello o espalda, motivo por el cual inmovilizaron al afectado para evitar mayores complicaciones.

Posteriormente, fue trasladado a la Clínica de Diagnóstico, ubicada sobre Laureano Roncal, entre 20 de Noviembre y Negrete, donde quedó bajo atención médica especializada.