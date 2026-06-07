Adulto mayor resulta lesionado tras choque frontal en carretera a Santiago Papasquiaro

Un hombre lesionado la noche de este sábado tras verse involucrado en un choque frontal registrado sobre la carretera Francisco Zarco, en el municipio de Nuevo Ideal.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance ocurrió alrededor de las 20:30 horas , cuando personal de seguridad recibió el aviso a través del sistema de emergencias C4 sobre un hecho vial con personas lesionadas a la altura del kilómetro 65, antes de llegar a la localidad Guillermo Prieto.

Al arribar al sitio, los agentes localizaron una camioneta de la marca Toyota, estilo Pick Up, de color negro, modelo 1991, sobre la cinta asfáltica, con daños de consideración en la parte frontal derivados del impacto.

La unidad era conducida por Loreto, de 83 años de edad y vecino de Nuevo Ideal, quien presentaba una lesión en la región occipital izquierda de la cabeza, por lo que fue atendido por los cuerpos de auxilio.

Debido a la naturaleza de la lesión, se determinó su traslado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, donde sería sometido a estudios médicos para descartar una posible fractura de cráneo.

Fuera de la superficie de rodamiento también fue localizado un automóvil de la marca Nissan, línea Tsuru, color blanco, modelo 2003, que presentaba daños en la parte frontal del lado del conductor.

Dicha unidad era manejada por José Adrián Ávila Barraza, de 44 años de edad , con domicilio en Nuevo Ideal, quien, según el informe oficial, no presentó lesiones derivadas del accidente.

Durante las primeras diligencias, el conductor de la camioneta Toyota manifestó que invadió el carril contrario, por lo que reconoció su responsabilidad en el percance y se comprometió a responder por los daños ocasionados.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos quedaron a cargo del lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.