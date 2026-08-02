Adulto mayor termina hospitalizado tras presunta agresión de familiares en Santiago Papasquiaro

Un hombre permanece bajo observación médica en el Hospital General de Santiago Papasquiaro, luego de haber sido presuntamente agredido por varios familiares durante la mañana de este sábado en su propio domicilio.

El reporte fue canalizado a las autoridades mediante el sistema de emergencias 911, por lo que elementos de seguridad se trasladaron alrededor de las 11:30 horas al citado nosocomio, donde confirmaron el ingreso del lesionado e iniciaron las investigaciones correspondientes.

En el hospital se entrevistaron con Juan Reyes Rodríguez, de 81 años de edad , vecino de la colonia Altamira, quien relató que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 07:00 horas en su vivienda ubicada sobre la calle Ramón Corona.

De acuerdo con su declaración, hasta el domicilio llegaron dos hombres a quienes identificó como Carlos y Rafael, quienes iban acompañados de sus hijos. Según el afectado, comenzaron a golpear la puerta mientras lanzaban amenazas e insultos para obligarlo a salir.

El octogenario señaló que, al abrir la puerta, fue atacado por los presentes, quienes presuntamente lo golpearon en repetidas ocasiones . La agresión terminó cuando vecinos del lugar intervinieron y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del 911.

El personal médico del nosocomio informó a las autoridades que el paciente permanecería internado en observación debido a que presentó traumatismo craneoencefálico moderado, múltiples golpes y trauma de tórax.

Los agentes elaboraron la entrevista correspondiente y notificaron de los hechos al Agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de las personas señaladas por el lesionado.