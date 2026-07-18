Adulto mayor termina hospitalizado tras ser agredido dentro de su vivienda en Durango

Un hombre fue ingresado al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, en la ciudad de Durango, luego de sufrir diversas lesiones al ser presuntamente agredido por dos personas dentro de su propio domicilio.

El ingreso fue reportado alrededor de las 10:00 horas de este viernes 17 de julio, cuando personal médico notificó a las autoridades sobre la atención brindada al lesionado.

El paciente fue identificado como Arnulfo Tejeda Rivera, de 69 años de edad, quien acudió al nosocomio acompañado de su esposa para recibir atención médica por los golpes que presentaba.

De acuerdo con la información disponible, el hombre resultó lesionado durante una riña ocurrida en su vivienda, donde presuntamente fue atacado por dos individuos.

Los médicos determinaron que Arnulfo presentaba múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue diagnosticado como politraumatizado y quedó bajo observación para continuar con su tratamiento.

Las autoridades competentes tomaron conocimiento del caso e iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la agresión y dar con los presuntos responsables.