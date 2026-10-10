Adulto mayor vino de vacaciones a Durango y murió tras sufrir una caída en San Juan del Río

Un hombre, originario de Reynosa, Tamaulipas, perdió la vida durante la madrugada de este sábado 10 de octubre, luego de sufrir una caída y golpearse la cabeza cuando ingresaba a un domicilio en el municipio de San Juan del Río, Durango, donde se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones.

El fallecido fue identificado como José Luis Vallesillos Rodríguez, de 71 años, quien tenía su domicilio en la colonia Beatty, de Reynosa, Tamaulipas, y había viajado a territorio duranguense para visitar a sus familiares, coincidiendo su estancia con las celebraciones de la feria de San Juan del Río.

De acuerdo con la información proporcionada por su sobrino, Lorenzo Humberto, de 43 años de edad, el adulto mayor había estado consumiendo bebidas alcohólicas desde horas tempranas, en el marco de las festividades que se desarrollan en aquella localidad.

Paramédicos acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron en ambulancia al Hospital Integral de San Juan del Río; sin embargo, cuando se disponían a bajarlo de la unidad para su valoración médica, se percataron de que ya no contaba con signos vitales.

El fallecimiento fue reportado aproximadamente a las 02:30 horas de este sábado, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al exterior del hospital, donde encontraron el cuerpo del adulto mayor sobre una camilla, en el interior de la ambulancia, y recabaron la declaración de su familiar para conocer las circunstancias del accidente.

Finalmente, el Agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en la ciudad de Durango, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer oficialmente la causa del fallecimiento, que de manera preliminar se relaciona con el golpe que sufrió en la cabeza durante la caída.