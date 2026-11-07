Adultos mayores en Durango sufren abandono y violencia; familias les quitan sus pensiones: regidora

Al estado de abandono en que se ha detectado a adultos mayores por parte de sus familias en el municipio de Durango, se suma la violencia económica, ya que también les quitan el control de su dinero y no los apoyan con los gastos que requieren, por ejemplo para atender su salud.

La regidora Mariana Verduga Palencia señaló que se requiere una ruta de atención a nivel municipal, debido a que las personas mayores sufren este tipo de situaciones incluso dentro de sus propias familias.

“Deben atenderse mediante una política pública integral y no únicamente con apoyos asistenciales”, refirió.

Explicó que, durante los recorridos que han realizado en algunas colonias, los adultos mayores manifiestan que sus familias les quitan el dinero de su pensión, además de que, en algunos casos, esto ocurre porque sus hijos tienen problemas de adicciones.

Actualmente, lo que se busca es contar con cifras oficiales que permitan conocer la incidencia real de estos casos y establecer protocolos para identificar, atender y proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Sistema de cuidados

Aunque la regidora reconoció que existen instituciones que actualmente realizan acciones de atención, considera necesario fortalecer la coordinación entre el DIF, las áreas de salud, seguridad y otras dependencias, con responsabilidades y mecanismos de actuación claramente definidos.

La problemática, indicó, hace urgente concretar el Sistema Municipal de Cuidados, una propuesta que ha impulsado y que contempla infraestructura, centros de atención, capacitación para personas cuidadoras, coordinación institucional y presupuesto suficiente.

Destacó que muchas familias enfrentan dificultades económicas y laborales, así como falta de conocimientos para brindar los cuidados necesarios, por lo que se debe acompañar y capacitar a quienes asumen esa responsabilidad.

Espera que durante 2027 pueda concretarse el Sistema Municipal de Cuidados anunciado, con una ruta de implementación, infraestructura y recursos que permitan ponerlo en funcionamiento.