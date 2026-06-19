Adultos mayores son atropellados al defender a su hijo durante riña ocurrida en Durango

Un hombre y su esposa, ingresaron la noche de este jueves al Hospital General 450 de la ciudad de Durango luego de resultar lesionados al ser atropellados presuntamente de manera intencional durante un conflicto ocurrido frente a su domicilio.

Los lesionados fueron identificados como José Manuel Díaz Quintero, de 68 años de edad, y María Engracia Ortega Nevárez, de 66, ambos con domicilio en la calle Jesús García, de la colonia José Revueltas. El primero fue diagnosticado como policontundido con contusiones en ambas piernas, mientras que la segunda presentó diversas lesiones por golpes.

De acuerdo con el relato de José Manuel, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, cuando se encontraba dentro de su vivienda y escuchó gritos y ruidos provenientes del exterior, por lo que salió en compañía de su esposa para ver qué sucedía.

Al salir, se percataron de que varios sujetos que descendieron de un vehículo negro, aparentemente modelo 2010, portando tubos y palos, presuntamente agredían a su hijo, identificado como Juan Carlos Díaz Ortega, de 44 años de edad.

Según la versión del afectado, él y su esposa intentaron intervenir para calmar la situación; sin embargo, en ese momento el conductor del automóvil dio reversa y lo impactó, arrollándolo en al menos dos ocasiones.

Posteriormente, el vehículo avanzó nuevamente y embistió a María Engracia, además de impactar algunos automóviles estacionados que eran propiedad de la familia.

Vecinos que presenciaron los hechos solicitaron la presencia de las autoridades, por lo que al sitio acudieron elementos de las policías municipales y estatales, así como Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los lesionados al Hospital General 450.

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se registró el atropellamiento y los daños ocasionados a los vehículos de la familia afectada.