Advierte CEM riesgos para la inversión por paquete fiscal 2027

El paquete fiscal 2027 representa una mayor carga para las empresas que se encuentran en la formalidad además de que incrementa la fiscalización sobre quienes regularmente cumplen con sus obligaciones, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) filial Durango, Mauricio Holguín Herrera.

En tal sentido, expuso que el sector empresarial observa con preocupación las medidas planteadas.

“Las decisiones que se empiezan a tomar para el paquete fiscal 2027 tienden a ser otra vez de una base mucho más grave en cuestión de gravámenes fiscales, y sobre todo es el tema de los mismos empresarios que estamos dentro de la formalidad”.

“Es un paquete que viene mucho más agresivo, con una fiscalización mucho más drástica y siempre este tema de cargar dentro de la formalidad todo el paquete fiscal y sobre todo lo que el gobierno federal está generando en cuestión de gastos con volúmenes ya que son muy drásticos para la nación pues hace que sea muchísimo más complicado de comprender cómo todavía se están generando márgenes mucho más graves, digámoslo así, en cuestión de oprimir más a la parte empresarial”, indicó.

Refirió que el posicionamiento del CEM a nivel nacional plantea una oposición a dos medidas de la propuesta de reforma fiscal: limitar las deducciones y pérdidas fiscales de empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos y reducir de 30 a 20 por ciento el límite para deducir intereses de financiamiento.

Aseguró que estas modificaciones podrían traducirse en mayores impuestos, menor liquidez y efectos sobre la inversión y el empleo, por lo que plantea mantener las deducciones vigentes y combatir la evasión a través de auditorías dirigidas, sin incrementar la carga sobre las empresas que sí cumplen.

Advirtió que, en el ámbito local, uno de los principales riesgos es que este tipo de políticas termine desincentivando tanto la inversión extranjera como la reinversión de capital nacional.

“Lo que se busca como empresarios es migrar a otros países y sacar muchas veces el capital, lo que genera un flujo de capital de pérdida para la nación. Lo hemos visto ya en los últimos siete años y evidentemente lo seguiremos viendo con esta política que no ayuda a la inversión en México”, advirtió.