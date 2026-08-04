Advierte Jugocopo sobre riesgo de limitar libre expresión; 'es una línea delgada'

Los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias deben garantizar el acceso a información de calidad sin convertirse en un mecanismo que limite la libertad de expresión o el ejercicio periodístico.

En ese sentido fue fijada la postura de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, la cual compartió el objetivo de que las audiencias reciban información veraz, objetiva y de calidad; sin embargo, advirtió que cualquier regulación debe evitar afectar el derecho de los medios y comunicadores a ejercer libremente su labor.

En ese sentido, manifestó que existe preocupación por el contexto en el que surge la propuesta, al considerar que algunas disposiciones podrían utilizarse para restringir expresiones, opiniones o calificativos relacionados con asuntos de carácter político, lo que, dijo, abre una discusión sobre los alcances que debe tener la regulación.

Añadió que el debate debe resolverse privilegiando la protección de la libertad de expresión, al señalar que existe una “línea muy delgada” entre garantizar los derechos de las audiencias y establecer mecanismos que puedan interpretarse como limitaciones al trabajo informativo.

La postura se suma a las expresadas en días recientes por legisladores de distintas fuerzas políticas en Durango, quienes han planteado reservas sobre los lineamientos que actualmente se encuentran en consulta pública, al considerar que la protección de los derechos de las audiencias no debe traducirse en restricciones a la libertad de prensa ni al debate público.