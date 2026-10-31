Advierten en Durango sobre trabajo infantil en campos, establos y comercios

El 13.7 por ciento de la población de entre 5 y 17 años en Durango se encuentra en situación de trabajo infantil, por lo que se requiere reforzar las acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes , garantizar su permanencia en las escuelas y atender las condiciones económicas que propician esta problemática.

En este sentido, la diputada local Georgina Solorio García expuso que la atención debe involucrar a distintas instituciones y contemplar apoyos para las familias que enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. El porcentaje corresponde a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025, publicada por el INEGI apenas el pasado 21 de octubre.

Durante un pronunciamiento ante el Pleno del Congreso del Estado, señaló que en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, así como en comunidades rurales de La Laguna, existen hogares con dificultades para solventar gastos de alimentación, transporte, servicios y educación. Por ello, consideró necesario ofrecer alternativas de ingreso y acompañamiento para evitar que los menores abandonen sus estudios o tengan que trabajar.

Como antecedente, recordó que en agosto el DIF de Gómez Palacio informó sobre el seguimiento a cuatro investigaciones relacionadas con trabajo infantil, en las que estaban involucrados menores de entre ocho y 13 años. En ese momento también se advirtió sobre la presencia de estas prácticas en campos agrícolas, establos y la central de abastos.

La legisladora destacó la importancia de los programas sociales y las becas educativas, pero también planteó revisar las labores domésticas que, por su carga excesiva, pueden afectar el descanso, la salud y la educación de niñas y niños.

Solorio García consideró que las acciones de prevención deben tomar en cuenta la situación económica de las familias, sin criminalizar a quienes enfrentan condiciones adversas, pero garantizando que la infancia no se vea comprometida por la necesidad de trabajar.