Advierten impacto de precios de alimentos en los hogares duranguenses

El aumento en los precios de productos alimentarios continúa presionando el gasto de las familias, con un impacto mayor en los hogares de menores ingresos y en comunidades indígenas y rurales, señaló el diputado local Iván Soto Mendía.

El legislador local indicó que aunque la inflación general ha registrado periodos de desaceleración, diversos productos básicos mantienen incrementos que reducen la capacidad de compra de las familias. Entre los alimentos mencionados se encuentran el huevo, la tortilla, el aceite vegetal, frutas y verduras.

Soto Mendía afirmó que los hogares con menores ingresos destinan una proporción más elevada de su presupuesto a la compra de alimentos, por lo que el encarecimiento de la canasta básica reduce los recursos disponibles para cubrir otros gastos como educación, atención médica, transporte y vivienda.

El diputado local también consideró que las políticas públicas deben priorizar la protección del poder adquisitivo y el acceso a una alimentación suficiente y de calidad, ante el impacto que el aumento de los productos básicos tiene en la economía familiar.