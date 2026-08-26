Advierten por extracción ilegal de materiales en cauces de Durango

La extracción ilegal de arena, grava, piedra de río y otros materiales pétreos en los cauces de Durango puede incrementar el riesgo de inundaciones y desbordamientos, al modificar el flujo natural de las corrientes y debilitar los márgenes de ríos y arroyos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene recorridos de inspección en distintos puntos del estado, donde ha detectado personas que realizan este tipo de actividades sin contar con las concesiones o permisos correspondientes.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la Conagua en Durango, advirtió que quienes sean sorprendidos realizando extracciones de manera irregular serán sancionados conforme a la legislación vigente.

Entre las medidas que puede aplicar la autoridad se encuentran la clausura de maquinaria y herramientas utilizadas para la extracción, multas administrativas y económicas, además de denuncias penales cuando corresponda.

El funcionario explicó que la remoción excesiva de materiales altera el comportamiento natural de las avenidas de agua y puede provocar erosión, desgajamientos y debilitamiento de las riberas, lo que eleva el riesgo de afectaciones tanto en zonas habitacionales como agrícolas durante la temporada de lluvias.

Por ello, hizo un llamado a evitar la extracción de materiales pétreos sin autorización en cauces, riberas y demás bienes nacionales, debido a que estas actividades no sólo representan una violación a la normatividad, sino que también pueden generar condiciones de mayor vulnerabilidad para la población ante lluvias intensas.