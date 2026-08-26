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Advierten por extracción ilegal de materiales en cauces de Durango

Advierten que quienes sean sorprendidos realizando extracciones de manera irregular serán sancionados.

Advierten por extracción ilegal de materiales en cauces de Durango

Advierten por extracción ilegal de materiales en cauces de Durango

SAÚL MALDONADO
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La extracción ilegal de arena, grava, piedra de río y otros materiales pétreos en los cauces de Durango puede incrementar el riesgo de inundaciones y desbordamientos, al modificar el flujo natural de las corrientes y debilitar los márgenes de ríos y arroyos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene recorridos de inspección en distintos puntos del estado, donde ha detectado personas que realizan este tipo de actividades sin contar con las concesiones o permisos correspondientes.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la Conagua en Durango, advirtió que quienes sean sorprendidos realizando extracciones de manera irregular serán sancionados conforme a la legislación vigente.

Entre las medidas que puede aplicar la autoridad se encuentran la clausura de maquinaria y herramientas utilizadas para la extracción, multas administrativas y económicas, además de denuncias penales cuando corresponda.

El funcionario explicó que la remoción excesiva de materiales altera el comportamiento natural de las avenidas de agua y puede provocar erosión, desgajamientos y debilitamiento de las riberas, lo que eleva el riesgo de afectaciones tanto en zonas habitacionales como agrícolas durante la temporada de lluvias.


Por ello, hizo un llamado a evitar la extracción de materiales pétreos sin autorización en cauces, riberas y demás bienes nacionales, debido a que estas actividades no sólo representan una violación a la normatividad, sino que también pueden generar condiciones de mayor vulnerabilidad para la población ante lluvias intensas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Conagua materiales, extracción, cauces, actividades

               

                
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