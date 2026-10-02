Advierten que reforma al IEPS reduciría precios del alcohol; alertan por impacto en la salud

La iniciativa de reforma al IEPS que se presentó en la Cámara de Diputados por parte del diputado Francisco Javier Guízar Macías beneficia a la industria alcoholera y no responde al objetivo de reducir los daños asociados al consumo de alcohol, denunciaron organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas.

De acuerdo con el simulador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la cuota propuesta de $1.38 reduciría el precio de todas las bebidas alcohólicas (entre 5.1 por ciento en cerveza y 24.9 por ciento en destilados) y elevaría su consumo entre 6.2 y 36.8 por ciento.

Ante ello, expresaron su preocupación ante la iniciativa para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a bebidas alcohólicas y cerveza.

La iniciativa propone sustituir el actual esquema que grava el impuesto a bebidas alcohólicas por graduación alcohólica y precio por una cuota de $1.38 por cada grado de alcohol por litro, además de establecer un estímulo fiscal equivalente al 90 por ciento del IEPS para determinados productores e importadores “artesanales” que cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con el simulador del CIEP esto reduciría la recaudación del IEPS en más de 26 mil millones de pesos.

Ante este panorama, las organizaciones sostienen que la política fiscal aplicada a bebidas alcohólicas debe priorizar la protección de la salud de la población y beneficiar las finanzas públicas, y no diseñarse principalmente alrededor de las ganancias de la industria alcoholera.

Refirieron que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que existen conflictos entre los objetivos de salud pública y los intereses comerciales de la industria alcoholera, y recomienda proteger la formulación de políticas frente a interferencias comerciales.

Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) consideró que “resulta profundamente preocupante que, mientras México enfrenta las consecuencias sanitarias, económicas y sociales del consumo de alcohol, haya legisladores más preocupados por aliviar la carga fiscal de la industria que por proteger la salud de la población. La pregunta es inevitable: ¿dónde está el beneficio para las familias mexicanas que pagan las consecuencias del alcohol con enfermedades, violencia, accidentes y vidas perdidas? ¿Dónde está el beneficio para el sistema público de salud que tiene que enfrentar la atención de las enfermedades y condiciones causadas por el alcohol? México no necesita un sistema fiscal diseñado para hacerle más fácil el negocio a la industria del alcohol; necesita impuestos que contribuyan a reducir los daños, proteger a las nuevas generaciones y evitar que las familias sigan pagando una factura que no les corresponde”.

Por lo que se estableció que el debate sobre el IEPS no puede reducirse a una discusión recaudatoria, sino que también es una decisión de política de salud pública por lo que las organizaciones de la sociedad civil se opusieron a una cuota que reduzca la carga fiscal efectiva sobre las bebidas alcohólicas.

Además, llamaron a los diputados a evaluar cualquier reforma con criterios de salud, evidencia científica, transparencia y protección del interés público.