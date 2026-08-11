Advierten rezago presupuestal para el sector agropecuario duranguense

La distribución del presupuesto federal para 2027 deberá aumentar los recursos destinados al campo y la ganadería, ante las dificultades que enfrentan los productores de Durango para comercializar sus cosechas.

Así lo planteó el diputado local Alejandro Mojica Narváez, quien sostuvo que existe una diferencia significativa entre los recursos asignados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y los destinados al principal programa federal de apoyo al campo. Señaló que, mientras el primero recibió más de 25 mil millones de pesos, al sector agropecuario se canalizaron poco más de 17 mil millones, situación que, a su consideración, refleja las prioridades del gasto federal.

Mojica Narváez indicó que el problema se refleja particularmente en la comercialización del frijol producido en Durango, pues de acuerdo con sus datos, durante este año se obtuvieron alrededor de 150 mil toneladas y los recursos disponibles para los precios de garantía no serían suficientes para colocar ni una tercera parte de esa producción bajo ese esquema. Advirtió que esta situación puede favorecer nuevamente la intermediación y reducir los ingresos de los productores.

El diputado consideró necesario que durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 se contemplen mayores recursos para tecnificación, equipamiento, maquinaria y comercialización del sector agropecuario. También señaló que las condiciones de sequía e incertidumbre climática incrementan la vulnerabilidad de los productores, por lo que llamó a fortalecer el presupuesto destinado al campo y la ganadería.