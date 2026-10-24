Advierten riesgos de la inteligencia artificial para la niñez de Durango

La manipulación de imágenes y voces, la suplantación de identidad y la difusión de contenidos falsos mediante inteligencia artificial son algunos de los riesgos que una iniciativa busca incorporar a la protección legal de niñas, niños y adolescentes en Durango.

La propuesta fue presentada por la diputada local Flora Leal Méndez, para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y fortalecer las medidas de protección de su identidad en entornos digitales.

La legisladora advirtió que las herramientas capaces de generar fotografías, audios y videos que aparentan mostrar hechos reales pueden utilizarse para difamar, fabricar contenidos íntimos falsos o exponer a menores a situaciones de violencia y hostigamiento. Además, señaló que estos materiales pueden reproducirse rápidamente en redes sociales y permanecer en circulación incluso después de que se elimine la publicación original.

Como referencia del problema, citó datos del Módulo sobre Ciberacoso 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según los cuales el 20.4 por ciento de la población de 12 años y más usuaria de internet en México reportó haber experimentado ciberacoso, equivalente a aproximadamente 19.4 millones de personas. En Durango, el indicador fue de 24.5 por ciento.

Flora Leal sostuvo que las afectaciones no se limitan al entorno digital, pues pueden repercutir en la autoestima, la estabilidad emocional, el desempeño escolar y las relaciones familiares y sociales de las víctimas. Por ello, consideró necesario actualizar el marco jurídico ante las nuevas formas de vulneración de derechos.

La iniciativa plantea fortalecer la protección de la identidad digital de la niñez frente a estos riesgos y promover una mayor responsabilidad entre autoridades, familias, instituciones educativas y sociedad.