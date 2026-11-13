Advierten riesgos económicos para campesinos de Durango por bajo precio del maíz

Los productores de maíz en Durango necesitan recibir alrededor de siete mil 200 pesos por tonelada para recuperar los costos de producción, pero el precio de referencia del programa federal de Precios de Garantía ronda los seis mil pesos; la diferencia reduce sus posibilidades de obtener ganancias y aumenta el riesgo de que no puedan recuperar la inversión realizada durante el ciclo agrícola.

Ante esta situación, el Congreso del Estado planteó exhortar a las autoridades federales a revisar las condiciones del programa, tanto en el precio establecido como en los volúmenes de acopio disponibles para los campesinos.

El diputado local Noel Fernández Maturino expuso que establecer una hectárea de maíz requiere una inversión cercana a los 50 mil pesos, a la que se agregan gastos de fertilizantes, semillas, combustibles, energía, maquinaria y financiamiento. Advirtió que, cuando los agricultores no recuperan esos recursos, también enfrentan dificultades para pagar los créditos utilizados para financiar sus cultivos.

La propuesta incluye fortalecer la trazabilidad agroalimentaria y la certificación de origen, para que los consumidores puedan identificar la procedencia de productos como el maíz utilizado en las tortillas y los alimentos cárnicos. Explicó que el planteamiento busca mejorar la información sobre los productos y las condiciones de competencia, sin establecer restricciones injustificadas al comercio internacional.