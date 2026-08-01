Advierten riesgos para la libertad de expresión en propuesta de regulación de medios

Los lineamientos puestos a consulta por el Gobierno Federal para regular diversos aspectos de la radio y la televisión generaron cuestionamientos por parte de la diputada federal duranguense Patricia Jiménez Delgado, quien consideró que, aunque buscan fortalecer los derechos de las audiencias, algunos de sus alcances podrían traducirse en restricciones para la libertad de expresión y la autonomía editorial de los medios de comunicación.

La legisladora señaló que la propuesta contempla medidas como diferenciar con claridad la información de la opinión, identificar los contenidos publicitarios, contar con códigos de ética y defensorías de las audiencias, además de fortalecer el derecho de réplica. No obstante, advirtió que la discusión debe centrarse en evitar que la regulación otorgue facultades que puedan derivar en criterios sobre qué información puede difundirse o bajo qué circunstancias un medio podría ser sancionado.

Indicó que su bancada respalda mecanismos como el derecho de réplica, la información responsable y las buenas prácticas periodísticas, pero sostuvo que cualquier modificación al marco regulatorio debe preservar la independencia editorial y garantizar que los medios puedan desempeñar su labor sin presiones externas.

Jiménez Delgado afirmó que el acceso a distintas fuentes de información resulta indispensable para que la ciudadanía forme su propio criterio sobre los asuntos públicos, por lo que consideró necesario que el proceso de consulta permita escuchar las opiniones de especialistas, concesionarios, periodistas y organizaciones vinculadas con la libertad de expresión antes de emitir una regulación definitiva.

La diputada federal añadió que el combate a la desinformación debe privilegiar la transparencia y el acceso a la información pública antes que el establecimiento de mayores controles sobre los contenidos difundidos por los medios de comunicación.