Advierten sobre contacto con aguas negras; reconocen presencia en calles de Durango

El contacto directo o a través de objetos con aguas negras debe evitarse por los riesgos que puede implicar para la salud de las personas, ya que al tocar objetos contaminados y no lavarse las manos se pueden generar infecciones por bacterias.

Autoridades municipales reconocen la presencia de estas aguas en calles del Centro Histórico, sobre todo ante las recientes quejas de vecinos de la calle Negrete, entre el Hotel Gobernador y la esquina de Soriana.

Denuncian que durante y después de que se registran precipitaciones queda agua aparentemente sucia que genera malos olores, por lo que consideran que proviene del drenaje.

RECONOCEN PROBLEMA

El director de Salud Pública Municipal, Juan Carlos Montoya Garay, confirmó que ya se realizó una revisión en la zona por parte de diferentes dependencias, y reconoció que el problema tiene que ver con la antigüedad de las tomas de agua y el drenaje de esa zona.

Dijo que recurrentemente se dañan debido al desgaste y al peso vehicular, lo que genera fracturas, por lo que es necesario realizar las reparaciones correspondientes por parte de las dependencias responsables.

Sin embargo, planteó que para terminar con el problema es necesaria la sustitución de toda la tubería por PVC.

INFECCIONES

Al estar en contacto con este tipo de aguas residuales se pueden presentar infecciones gastrointestinales y enfermedades diarreicas agudas, debido a que el agua puede contener bacterias como E. coli y Salmonella.

El funcionario indicó que también pueden generar algún riesgo de enfermedades como fiebre tifoidea y hepatitis A, de ahí la importancia de evitar el contacto y aplicar la cloración del agua.

"Lo que hemos identificado, pues, es el riesgo de llegar a padecer estas enfermedades y, en base a eso, lo estamos atendiendo”, expresó.

Comentó que posteriormente las instancias que deben dar atención son Aguas del Municipio de Durango y la propia Dirección de Desarrollo Social, para hacer la sensibilización sobre el problema.

“Nosotros ahorita estamos enfocados cien por ciento al tema sanitario y a la salud pública”, puntualizó.