Aeropuerto de Durango aumenta 21.2 por ciento su tráfico de pasajeros, en septiembre de 2026

El aeropuerto de Durango movilizó durante septiembre a 51 mil 414 pasajeros que entraron o salieron de la entidad por vía aérea, lo que representa un incremento de 21.2 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado.

Las cifras del aeropuerto local mantienen una tendencia positiva durante este año. En septiembre de 2025 se registraron 42 mil 419 pasajeros, por lo que en el mismo mes de este año se movilizaron ocho mil 995 personas más. Esto representa un promedio de mil 714 pasajeros movilizados diariamente durante septiembre por el aeropuerto de Durango.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el flujo de pasajeros alcanza los 506 mil 39, con un promedio aproximado de mil 872 viajeros diarios .

Esta cifra representa un incremento de 24.6 por ciento respecto a los 407 mil pasajeros movilizados durante el mismo periodo de 2025.

Crecimiento por encima a otros aeropuertos

El crecimiento del aeropuerto de Durango se mantiene por encima del comportamiento registrado por el grupo de 13 aeropuertos administrados por OMA, que en septiembre reportó un aumento de 4.8 por ciento en el tráfico de pasajeros y de alrededor de 2 por ciento en el acumulado anual.

Del total de pasajeros que utilizan el aeropuerto de Durango, aproximadamente 78 de cada 100 corresponden a vuelos nacionales, mientras que los 22 restantes tienen como destino o procedencia aeropuertos de Estados Unidos.

Con estos resultados, el aeropuerto de Durango se mantiene como el de mayor crecimiento anual entre los 13 aeropuertos operados por OMA.

Después de Durango se encuentra el aeropuerto de San Luis Potosí, con un crecimiento anual de 22.4 por ciento, seguido por el de Zacatecas, con 12.2 por ciento.