Aeropuerto de Durango encabeza crecimiento de terminales a cargo de OMA, en julio de 2026

El Aeropuerto Internacional de Durango registró durante julio un incremento de 38 por ciento en el movimiento de pasajeros respecto al mismo mes del año pasado, con lo que se mantuvo como la terminal con el mayor crecimiento entre los 13 aeropuertos administrados por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

Las estadísticas del grupo aeroportuario muestran que durante julio transitaron por la terminal duranguense 74 mil 677 pasajeros, cifra superior a los 54 mil 122 registrados en el mismo mes de 2025, lo que representa un aumento de 20 mil 555 viajeros.

Con este desempeño, Durango encabezó nuevamente la lista de crecimiento mensual de OMA, superando a los aeropuertos de San Luis Potosí, que reportó un incremento de 28.1 por ciento, y Acapulco, con 20.6 por ciento.

El mayor dinamismo se presentó en los vuelos nacionales. Durante julio, el número de pasajeros pasó de 40 mil 44 a 59 mil 42, un crecimiento de 47.4 por ciento. En tanto, el tráfico internacional aumentó 11.1 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el acumulado de enero a julio, el aeropuerto de Durango también conservó el primer lugar nacional en crecimiento porcentual dentro de la red de OMA. En ese periodo movilizó 388 mil 52 pasajeros, frente a los 314 mil 493 registrados en los primeros siete meses de 2025, lo que representa un incremento anual de 23.4 por ciento.

Con ello, la terminal aérea sumó 73 mil 559 pasajeros adicionales respecto al mismo lapso del año pasado y actualmente registra un promedio de mil 847 viajeros diarios entre llegadas y salidas.

Durango, por encima de otros aeropuertos

En el comparativo anual, Durango también superó al resto de los aeropuertos del grupo. San Luis Potosí ocupó el segundo lugar con un crecimiento de 20.9 por ciento, mientras que Zacatecas se ubicó en tercero con 13.8 por ciento.