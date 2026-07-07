Aeropuerto de Durango moviliza a mil 722 pasajeros diarios, en primer semestre de 2026

En el primer semestre del año, el aeropuerto de Durango movilizó 313 mil 375 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales; además, durante junio el tráfico aéreo registró un crecimiento anual del 27.4 por ciento.

El reporte del Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA) señala que durante junio se movilizaron 56 mil 494 pasajeros por la terminal aérea de Durango, cifra que representa un incremento de l 4.9 por ciento respecto a mayo de este mismo año.

En comparación con junio de 2025, el crecimiento fue del 27.4 por ciento, lo que confirma la tendencia al alza en la actividad aérea del estado.

De enero a junio, el aeropuerto de Durango acumuló una movilización de 313 mil 375 pasajeros, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 260 mil 371, lo que representa un incremento del 20.4 por ciento.

En promedio, por la terminal aérea de Durango transitan diariamente mil 722 pasajeros entre llegadas y salidas, cuando durante el primer semestre de 2025 el promedio era de mil 430 personas por día.

Del total de pasajeros movilizados en junio, 44 mil 711 correspondieron a vuelos nacionales, lo que significó un incremento del 31.1 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

En tanto, 11 mil 783 fueron pasajeros de vuelos internacionales, segmento que registró un crecimiento anual del 14.9 por ciento.

Las cifras muestran que ocho de cada 10 pasajeros que utilizaron el aeropuerto de Durango durante junio viajaron a destinos nacionales, mientras que dos de cada 10 lo hicieron hacia aeropuertos de Estados Unidos.