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Aeropuerto Nervo

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JUAN VILLORO
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Atestiguamos a diario secuestros, asesinatos y actos de corrupción; también, atentados contra la cultura. El aeropuerto de Tepic, que llevaba el nombre de Amado Nervo, ahora se llama de manera insulsa “Tepic-Riviera Nayarit”. Los responsables de este despropósito ignoran la importancia del poeta y pretenden ingenuamente que la palabra “Riviera” promueva el turismo.

Durante un tiempo, aterrizar en Tepic era un acto poético: ahí se encontraba el único aeropuerto consagrado a un escritor y en el camino a la ciudad había carteles con sus versos. El viajero llegaba recitando.

Escrito en: OPINIÓN EDITORIALES aeropuerto, Atestiguamos, encontraba, “Riviera”

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