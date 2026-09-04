Aeropuerto Nervo

Atestiguamos a diario secuestros, asesinatos y actos de corrupción; también, atentados contra la cultura. El aeropuerto de Tepic, que llevaba el nombre de Amado Nervo, ahora se llama de manera insulsa “Tepic-Riviera Nayarit”. Los responsables de este despropósito ignoran la importancia del poeta y pretenden ingenuamente que la palabra “Riviera” promueva el turismo.

Durante un tiempo, aterrizar en Tepic era un acto poético: ahí se encontraba el único aeropuerto consagrado a un escritor y en el camino a la ciudad había carteles con sus versos. El viajero llegaba recitando.