AERUS analiza nuevas rutas desde Durango: estas son las ciudades que podrían conectarse

Tras el anuncio de la nueva ruta aérea Durango-Monterrey, Miguel Legorreta Hernández, director comercial de AERUS, informó que la empresa analiza la posibilidad de abrir una nueva conexión.

Con la entrada en operación de la nueva aerolínea en la entidad, la frecuencia de vuelos entre Durango y Monterrey aumentará de tres a seis días por semana, ya que únicamente los sábados no habrá salidas hacia la capital de Nuevo León.

Actualmente, Viva Aerobús opera vuelos a Monterrey los lunes, miércoles y viernes. Con la incorporación de AERUS, se sumarán vuelos los martes, jueves y domingos, por lo que Durango contará con conexión aérea diaria con Monterrey, excepto los sábados.

Los vuelos de AERUS partirán de Monterrey a las 10:30 horas y arribarán a Durango al mediodía. Posteriormente, la aeronave despegará de la capital duranguense a las 12:40 horas.

Analizan nueva ruta

Respecto a la posibilidad de ampliar la conectividad aérea desde Durango, Legorreta Hernández señaló que se encuentran en análisis nuevas rutas hacia Culiacán y Chihuahua. Sin embargo, precisó que cualquier expansión dependerá de la incorporación del octavo avión a la flota de AERUS, lo que permitirá fortalecer la cobertura de rutas regionales.

Esta empresa aérea regional maneja aeronaves Cessna Gran Caravan EX y será esa misma la que estará funcionando en su ruta a Monterrey viajando a 12 mil pies de altura.