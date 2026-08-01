AEW: ¡BOMBAZO! Así será la espectacular cartelera de Grand Slam México 2026 en la Arena México

La empresa norteamericana All Elite Wrestling (AEW) y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) han oficializado la cartelera completa para la segunda edición de AEW Grand Slam México 2026. El evento se llevará a cabo el próximo 5 de agosto en la emblemática Arena México de la Ciudad de México, consolidando una alianza binacional que reunirá a destacados gladiadores internacionales en una función transmitida para la televisión mundial.

A dos de tres caídas sin límite de tiempo

El cartel contempla ocho encuentros de alto impacto, encabezados por una lucha de relevos atómicos entre la alianza de Adam Copeland, Christian Cage y The Young Bucks ante los agresivos Death Riders. Asimismo, la afición local presenciará un estelar choque de tríos donde Místico unirá fuerzas con Chris Jericho y Darby Allin para enfrentar al combinado internacional integrado por Kazuchika Okada, Hechicero y la Familia Callis.

En las luchas titulares, The Demand expondrá los Campeonatos Mundiales de Tríos de AEW ante la dupla de Brodido (Bandido y Brody King) junto a "Hangman" Adam Page. A su vez, el australiano Kyle Fletcher arriesgará el Campeonato Internacional de AEW ante el canadiense Mike Bailey, en un enfrentamiento que promete máxima exigencia técnica y velocidad sobre la lona de la mítica Catedral.

Durango contará con representación

La velada incluirá pugnas con estipulaciones extremas, destacando el evento estelar; un duelo sin reglas "Mexico City Street Fight" entre Will Ospreay y Mark Davis. Además, se celebrará una triple amenaza entre el gomezpalatino Andrade El Ídolo, Tommaso Ciampa y Komander, cuyo ganador obtendrá el boleto número uno para el Casino Gauntlet Match que AEW presentará en el histórico estadio Wembley de Londres.

Acción y sensualidad en el cuadrilatero

La división femenina sostendrá un papel estelar mediante dos enfrentamientos. En mano a mano, la luchadora mexicana Persephone medirá fuerzas ante Kris Statlander, mientras que en la modalidad de tercias, Mercedes Moné encabezará a su bando acompañada por Megan Bayne y Lena Kross (Divine Dominion) contra la alineación liderada por Willow Nightingale, junto a Jamie Hayter y Alex Windsor (The Brawling Birds)

Con este despliegue, la Arena México reafirma su jerarquía como epicentro del pancracio global. El evento no solo representa una vitrina de alto nivel para superestrellas estadounidenses y mexicanas, sino también la consolidación de un espectáculo que conecta de forma sobria la rica tradición luchística con la vanguardia del entretenimiento.