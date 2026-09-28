AEW: ¿De qué murió el luchador PAC? Esto confirmó la policía tras hallar su cuerpo en Chicago

Nuevas revelaciones de las autoridades del estado de Illinois esclarecieron las circunstancias en torno al hallazgo sin vida del luchador británico Benjamin Satterley, conocido profesionalmente como PAC o Neville. El deportista de 40 años fue encontrado en un suburbio de Chicago tan solo 24 horas después de competir en el evento pago por evento All Out de la empresa All Elite Wrestling (AEW).

De acuerdo con los datos brindados por la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook y la Policía de Des Plaines, Satterley fue localizado inconsciente el domingo alrededor de las 16:00 horas. Su cuerpo permanecía dentro de un automóvil rentado en el estacionamiento de un restaurante de comida mediterránea en la cuadra 2700 de Mannheim Road, cercano al aeropuerto O'Hare.

¿Qué se dictaminó sobre la muerte de PAC?

Un cliente de la zona apercibió la situación e inmediatamente realizó la llamada a la línea de emergencias 911. Aunque las unidades médicas acudieron de inmediato, certificaron su fallecimiento en el lugar a las 16:08 horas. Las transmisiones de la policía revelan que los despachadores informaron sobre un individuo inmóvil cuya respiración no podía ser constatada en el momento del reporte.

Respecto a las causas, el informe forense inicial descartó signos de violencia, traumatismos o indicios de delito, alejando las sospechas de un homicidio. Sin embargo, el dictamen definitivo continúa clasificado como pendiente. Las autoridades permanecen a la espera de los resultados de análisis toxicológicos e histopatológicos exhaustivos que determinen el motivo exacto del deceso que conmovió al mundo de la lucha libre.

Conmocionó al mundo del Wrestling

Satterley se encontraba solo en el área metropolitana de Chicago tras su última presentación la noche del sábado, cuando enfrentó al duranguense Andrade El Ídolo en All Out. El estelar luchador de Newcastle upon Tyne había alcanzado gran renombre en WWE como Neville, donde conquistó el cetro NXT y el crucero, antes de convertirse en pieza clave de AEW desde 2019 como Campeón Internacional.

La confirmación de su deceso desató una profunda conmoción entre compañeros, promotoras y fanáticos globales de la disciplina, quienes enviaron muestras de solidaridad a su familia. Mientras la comunidad honra el legado de uno de los atletas más espectaculares de su generación, el laboratorio del condado concluirá los exámenes médicos requeridos para brindar una resolución definitiva en las semanas venideras.