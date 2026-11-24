All Elite Wrestling confirmó el primer combate para Winter Is Coming 2026, evento especial que se celebrará el próximo 9 de diciembre en la Arena Monterrey, en lo que será la primera visita de la empresa a esa ciudad.

La lucha anunciada enfrentará a The Young Bucks y Motor City Machine Guns contra FTR y The Kasper Brothers en un combate de ocho participantes que dará continuidad a una de las rivalidades más recientes dentro de la división por equipos.

Rivalidad en ascenso

El encuentro quedó oficializado durante la más reciente edición de AEW Dynamite, luego de que Chris Sabin y Alex Shelley propusieran unir fuerzas con Matt y Nick Jackson para enfrentar al bando encabezado por FTR.

La historia tomó forma en Full Gear 2026, donde The Kasper Brothers aparecieron para atacar tanto a The Young Bucks como a Motor City Machine Guns antes de aliarse con Dax Harwood, Cash Wheeler y Stokely Hathaway.

Nuevos protagonistas

El anuncio también representa otro paso importante para Drew y Jacob Kasper, quienes recientemente llegaron a AEW tras no renovar sus contratos con WWE y ya tuvieron su debut sobre el cuadrilátero de la empresa.

La contienda añadirá un matiz particular al evento, ya que The Young Bucks y Motor City Machine Guns mantienen pendiente una futura disputa por los Campeonatos Mundiales de Parejas de AEW, pese a presentarse como aliados para esta ocasión.