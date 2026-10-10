¡AEW regresa a México! Anuncian fecha en la Arena Monterrey para el especial Winter Is Coming

La empresa estadounidense All Elite Wrestling dará finalmente el salto fuera de la capital mexicana para desembarcar en la Sultana del Norte. La promotora confirmó que el próximo miércoles 9 de diciembre tomará el encordado de Monterrey en una decisión clave para su expansión en el país, tras sus previas e exitosas funciones celebradas en la Ciudad de México.

El escenario elegido para el despliegue es la Arena Monterrey, inmueble con capacidad para 17 mil 500 espectadores que albergará una doble sesión de grabaciones para televisión. La velada reunirá en una sola jornada los episodios semanales de Dynamite y Collision bajo el marco de Winter Is Coming, una de las funciones especiales de mayor peso para la compañía.

¿Qué luchadores estarán presentes?

El primer cartel promocional destapó los nombres de las figuras que encabezan esta histórica función en suelo regiomontano. Andrade El Ídolo, Bandido y Thunder Rosa lideran la nómina confirmada junto a la gladiadora Persephone, actual campeona representante del Consejo Mundial de Lucha Libre, consolidando el protagonismo del talento nacional sobre el cuadrilátero.

A la lista de estrellas presentes en el arte promocional se suman gladiadores internacionales como Kofi Kingston y Austin Creed, perfilando un elenco de alto impacto. La presencia de este nutrido grupo de atletas responde a los acuerdos de colaboración vigentes entre AEW, el CMLL y la cadena televisiva FOX Sports México.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos?

A pesar de la expectación provocada por el anuncio, la organización mantiene bajo reserva los enfrentamientos individuales y los choques de parejas que integrarán la cartelera definitiva. De igual forma, tampoco se han detallado las estipulaciones ni los campeonatos mundiales que podrían ponerse en juego a lo largo de la cita.

La venta general de entradas arrancará el viernes 16 de octubre mediante el sistema comercial Superboletos, aunque las tarifas por zonas continúan sin hacerse públicas. Las luchas grabadas se transmitirán posteriormente en los canales habituales de la promotora, cerrando así su ciclo anual de eventos especiales e itinerantes en territorio internacional para la temporada 2026.