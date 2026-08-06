Afectados por tromba en Durango pueden aplicar al Seguro de Daños: Infonavit

En caso de que derechohabientes del Infonavit hayan resultado afectados por las fuertes lluvias registradas en Durango el pasado 5 de agosto, el organismo hizo un llamado a utilizar el Seguro de Daños.

El Instituto recordó que todas las viviendas adquiridas mediante un crédito del Infonavit cuentan con protección ante daños ocasionados por siniestros.

Por ello, tras la tromba registrada en la capital, invitó a los propietarios de viviendas afectadas por inundaciones que mantengan vigente su crédito hipotecario a hacer válida la cobertura del Seguro de Daños incluida en su financiamiento.

Para acceder a este beneficio, el acreditado debe estar al corriente en sus pagos a la fecha en que ocurrió el siniestro. En caso de presentar adeudos, también puede firmar un convenio para regularizar su situación y solicitar la cobertura.

El Seguro de Daños protege el patrimonio de los acreditados ante afectaciones ocasionadas por ciclones, huracanes, vientos tempestuosos, caída de árboles, granizo, nieve, erupciones volcánicas, explosiones, desplazamientos súbitos de terreno, inundaciones y lluvias intensas, como las registradas en la entidad.

Además, se informó que los acreditados cuentan con un plazo de hasta dos años, contados a partir de la fecha del incidente, para reportar la afectación que presenta su vivienda.

Las personas interesadas en hacer válido el seguro deben acudir de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas, al Centro de Servicio Infonavit (CESI), ubicado en Volantín No. 404, interior planta baja, colonia Barrio de Analco.

También pueden comunicarse a Infonatel, al teléfono 800 008 3900, o consultar la información en la página oficial del Infonavit.