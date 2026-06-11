Aficionado se desvanece afuera del Estadio Ciudad de México en inauguración del Mundial: ¿qué pasó?

Este jueves 11 de junio, poco antes del arranque de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, un aficionado se desvaneció en uno de los accesos al Estadio Ciudad de México, dejando una escena dramática en la que paramédicos intentaban reanimarlo

Fue solo algunos minutos antes de que iniciara la inauguración del evento de futbol más grande del mundo cuando uno de los accesos al Estadio Ciudad de México se vio envuelto en caos tras el desvanecimiento de un aficionado que esperaba para entrar al recinto.

La escena fue captada por varios asistentes del recinto, quienes incluso compartieron video y fotos a través de redes sociales.

Testigos de los hechos indicaron que luego de que la víctima se desvaneciera, paramédicos de Cruz Roja se acercaron para brindarle los primeros auxilios al hombre, practicando maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Aunque en un inicio comenzó circular información que declaraba el fallecimiento del hombre, al no poder ser reanimado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México dio una actualización a través de sus redes sociales.

¿Qué pasó con el aficionado?

A través de la cuenta de X de la SSC de Ciudad de México, se indicó que “personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable”.