Agencias de Durango prevén un aumento en la compra de paquetes de viaje

Luego de un período complicado para el sector turístico, se proyecta una mejora para el último tramo del año, por la llegada de visitantes así como los viajes que los duranguenses pudieron hacer para pasar las fiestas decembrinas.

"Venimos de una caída un poquito importante en cuestión de los duranguenses, porque bueno pues entraron a la escuela y luego hubo varias temitas que frenaron un poquito que el duranguense viajara hacia el exterior. Sin embargo, ahorita ya empieza a repuntar; va un poquito lento, pero se espera que en esta primera quincena de noviembre repunten un poquito, sobre todo las salidas a nuestras playas cercanas", informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. (AMAV) en Durango, Karina Morales.

Refirió que Recientemente Durango fue sede de un evento nacional de la AMAV, en el que se contó con la presencia de 19 presidentes de todo el país, el cual tuvo como objetivo principal reactivar la economía local e impulsar la promoción del destino en diversas regiones del país.

"Se espera tener en noviembre y diciembre un realce en el turismo receptivo con este evento. Ya tenemos algunos grupos registrados, por lo cual yo creo que vamos a cerrar fuerte aquí en Durango", afirmó.

Explicó que durante la primera quincena de noviembre comienza una recuperación paulatina y, aunque habitualmente Mazatlán ha sido el principal destino de los duranguenses, las opciones de viaje se han ido diversificando.

Para esta temporada, se proyecta un incremento de entre el cinco y el 10 por ciento en las reservaciones para Mazatlán, cifra que calificó como positiva en comparación con periodos anteriores.