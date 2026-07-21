Agentes aduanales, clave en red de tráfico de hidrocarburos

Tres agentes aduanales, quienes ya están detenidos, fueron pieza clave de la supuesta red de tráfico de hidrocarburos donde el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, está involucrado dentro de la organización criminal, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Los actos descritos no habrían sido posibles sin la intervención activa de agentes aduanales, quienes fueron pieza clave para que la mercancía fuera ingresada de manera ilícita a territorio nacional.

"Fueron los agentes quienes se encargaron de llevar a cabo todos los trámites para que la mercancía excedente no declarada o declarada como una sustancia diversa ingresara al país sin ser detectada por las autoridades aduaneras", refiere la fiscalía.

Gracias a los peritos en materia de ingeniería mecánica y eléctrica, así como al perito en materia de identificación de hidrocarburo, se conoció que la unidad contenía 114 mil 242 litros de gasolina regular.