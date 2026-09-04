Agilizan traslado de menor al Materno Infantil tras picadura de alacrán en la Mayagoitia

Una menor de 15 años fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango luego de sufrir la picadura de un alacrán, por lo que elementos de la Policía Municipal le brindaron apoyo para agilizar su llegada al nosocomio.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves sobre la calle General Lázaro Cárdenas, en la colonia Héctor Mayagoitia.