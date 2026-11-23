Una movilización de corporaciones de seguridad se registró durante la noche en la colonia División del Norte, en la ciudad de Durango, luego de que elementos policiacos fueran agredidos por individuos desconocidos mientras atendían un reporte de emergencia, en el cual mencionaban que un hombre había sufrido heridas con un machete en un brazo, una pierna y la cabeza.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:00 horas, cuando los agentes que viajaban a bordo de una patrulla se encontraban dando seguimiento a un reporte recibido a través del sistema de emergencias C5, en las inmediaciones de las calles Valentín Hernández y Dorados de Villa.

Mientras los uniformados realizaban sus labores en dicho sector de la capital, un grupo de personas cuya identidad se desconoce comenzó a agredirlos, situación que provocó que los agentes solicitaran apoyo inmediato para hacer frente al incidente.

Ante la agresión, se activó el código de apoyo, señal de emergencia utilizada para solicitar la intervención urgente de otras unidades policiacas, debido a la situación que enfrentaban los elementos que inicialmente acudieron a atender el reporte.

En respuesta al llamado de auxilio, agentes de diferentes guardias operativas se movilizaron hacia la colonia División del Norte, al igual que integrantes de otras corporaciones de seguridad, quienes acudieron para brindar respaldo a sus compañeros.

La intervención se concentró en el sector comprendido entre las calles Valentín Hernández y Dorados de Villa, donde se había reportado la agresión contra los agentes que viajaban en la unidad oficial, situación que originó el despliegue de refuerzos policiacos durante la noche.