Agreden con arma blanca a hombre cuando caminaba por el mercado El Refugio

Un hombre fue hospitalizado la noche de este viernes luego de ser atacado por dos sujetos cuando caminaba por las inmediaciones del mercado El Refugio, en la ciudad de Durango.

El ingreso del lesionado al Hospital General 450 fue reportado alrededor de las 23:15 horas, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso.

En el área de urgencias fue identificado como Emilio Sánchez Gómez, de 48 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Domingo Arrieta, quien permanecía bajo atención médica tras presentar una herida producida por arma blanca, además de diversos golpes.

De acuerdo con la información recabada, la agresión ocurrió cerca de las 19:00 horas del mismo viernes, mientras caminaba por las inmediaciones del mercado El Refugio.

El lesionado relató que, de manera repentina, fue interceptado por dos hombres desconocidos, quienes sin mediar palabra comenzaron a golpearlo y, durante la agresión, uno de ellos lo hirió con un arma blanca.

Emilio señaló que no logró identificar a sus atacantes, quienes escaparon con rumbo desconocido una vez consumada la agresión. Asimismo, precisó que no fue despojado de ninguna de sus pertenencias.

Tras el ataque, familiares del afectado acudieron a auxiliarlo y lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital General 450, donde fue atendido por personal médico y reportado con estado de salud estable, aunque permanece en observación.

La Fiscalía General del Estado de Durango inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables, con base en la información recabada durante las primeras diligencias.