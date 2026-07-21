Agreden con una matraca a entrenador durante la Copa Durango Francisco Villa

La organización de la Copa Durango Francisco Villa emitió un posicionamiento después de que circulara en redes sociales un video relacionado con hechos violentos registrados durante un partido de la categoría 2016, disputado por niños de aproximadamente 10 años.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con información recabada, el incidente comenzó después de que dos entrenadores discutieran por una jugada y el árbitro decidiera expulsar a uno de ellos. Cuando el integrante del cuerpo técnico se dirigía hacia la salida del campo, una persona ubicada en las gradas le lanzó una matraca, objeto que lo golpeó en el pómulo y la boca y le provocó lesiones en el rostro.

Posteriormente, integrantes de las porras de los equipos involucrados protagonizaron enfrentamientos que fueron controlados por personas presentes en el lugar y por miembros del personal de la Copa . Ante lo sucedido, el partido fue suspendido y ambos conjuntos quedaron fuera de la competencia.

Existe una denuncia contra quien resulte responsable

Bajo este contexto, informó que existe una denuncia penal contra quien resulte responsable de la agresión sufrida por el entrenador.

Según el comunicado, la persona que lanzó el objeto se ocultó entre la multitud y no fue señalada en ese momento por los demás integrantes de la porra. Ahora corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades.

El comité también sostuvo que contaba con personal para atender las seis canchas utilizadas durante el torneo y que había al menos un paramédico en cada una . No obstante, reconoció que este tipo de acciones resulta difícil de anticipar, especialmente cuando la agresión proviene directamente de las tribunas.

Buscan frenar la violencia de padres y porras

De acuerdo con la organización del torneo, los hechos evidencian un problema cada vez más frecuente en el futbol infantil y juvenil. El responsable del torneo consideró que las porras han dejado de limitarse a apoyar a los menores y, en algunos casos, incitan confrontaciones, insultan a árbitros y rivales o trasladan la tensión deportiva hacia las gradas.