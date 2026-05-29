Agresiones y discriminación contra la comunidad LGBTQ+ se han normalizado: activista

En Durango genera alarma la discriminación y las agresiones que sufre la comunidad LGBTQ+, pues en una encuesta realizada en la entidad a personas de la comunidad, se detectó que la discriminación se presenta desde la propia familia.

El activista y defensor de los derechos humanos, Tadeo Campagne, comentó que los datos de la encuesta que realizaron preocupa, ya que este sector de la población sufre hasta un 33 por ciento de discriminación desde las escuelas.

Sin embargo, destacó que algo aún más preocupante y grave, que es la discriminación desde la propia familia, con un 24 por ciento.

En otros espacios donde se generan discriminación y agresiones contra la comunidad se encuentran los ámbitos laborales y, en general, la sociedad.

Lamentablemente, señaló que es algo que ya se ha normalizado: que las personas tengan que sufrir agresiones y discriminación.

En el caso del empleo, manifestó que aún falta inclusión y sensibilidad, principalmente hacia las personas trans, pues a nivel local es difícil que se les brinde una oportunidad laboral.

Como ejemplo general de la normalización de la violencia y discriminación, destacó el caso de la pareja de mujeres del poblado Sebastián Lerdo de Tejada, quienes ya hicieron pública la denuncia sobre lo que están viviendo y el temor de que puedan sufrir alguna agresión por ser una familia homoparental.

En este caso, indicó que ellas mismas habían normalizado hasta cierto punto las agresiones por su orientación sexual, pero advirtió que es algo que no se debe dejar pasar, porque las agresiones van escalando.