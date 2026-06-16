¿Agua con sal para hidratarse? Esto es lo que dicen los expertos

En los últimos años, las redes sociales han convertido al agua con sal en una especie de fórmula milagrosa para mejorar la hidratación. Desde deportistas hasta influencers aseguran que añadir una pizca de sal al agua ayuda al cuerpo a retener líquidos de manera más eficiente. Pero, ¿realmente funciona o se trata de una tendencia más que de una necesidad?

La realidad es que el sodio desempeña un papel importante en el equilibrio de líquidos del organismo. Este mineral ayuda a regular la cantidad de agua dentro y fuera de las células, por lo que está presente en las bebidas de rehidratación oral y en los sueros utilizados para recuperar líquidos y electrolitos. Sin embargo, eso no significa que un vaso de agua con sal preparado en casa tenga los mismos beneficios ni la misma composición.

¿Un sustituto del suero?

Los sueros de rehidratación oral contienen cantidades precisas de sodio, potasio, glucosa y otros componentes diseñados para facilitar la absorción de líquidos, especialmente en situaciones de diarrea, vómito o deshidratación importante. En cambio, añadir sal al agua de forma improvisada puede resultar insuficiente o, por el contrario, aportar más sodio del necesario.

Además, una concentración excesiva de sal podría generar molestias digestivas o incluso favorecer una mayor pérdida de líquidos.

Para la mayoría de las personas sanas, el agua simple sigue siendo la mejor herramienta para mantenerse hidratadas a lo largo del día. En casos de ejercicio intenso, exposición prolongada al calor o enfermedades que provoquen pérdida de líquidos, las bebidas con electrolitos o los sueros formulados específicamente pueden ser una mejor alternativa. La clave está en entender que la hidratación no depende únicamente del sodio, sino de un equilibrio adecuado entre agua y minerales.

Por ello, antes de adoptar cualquier tendencia de bienestar, conviene recordar que no todo lo que se vuelve popular en internet ofrece beneficios reales.