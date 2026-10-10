Agua podrida en la metrópoli de Guadalajara

La crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, es una advertencia para otras ciudades metropolitanas del país. Se agravó debido al suministro de agua turbia, con sedimentos y olores fétidos que llega a los hogares proveniente de la red del organismo operador Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), lo que llevó a las autoridades a anunciar cortes de servicio y tandeos por seis meses a partir del 12 de octubre sin limitar el líquido potable a los grandes acaparadores, por encima del derecho humano al agua y al saneamiento. Habitantes de más de 342 colonias padecen afectaciones severas y elevan el tono de las protestas. Desde calles, barrios y colonias, para este domingo 11 se prevé una megamarcha por el agua limpia en Guadalajara, donde sectores sociales exigen declarar una alerta o emergencia sanitaria.

Detonó la crisis del agua esta vez por fallas en la planta potabilizadora de Miravalle, descargas clandestinas en el canal de Las Pintas y una red de tuberías con más de 70 años sin mantenimiento adecuado, pero las causas son todavía más profundas.

La mala calidad y turbiedad del agua en más de 342 colonias es manifestación apenas superficial de la honda crisis operativa del SIAPA que no tendrá, ni en el corto plazo, la solución definitiva que la población exige.

Para lo inmediato, el gobernador de Jalisco informó un esquema de tandeo por seis meses en una primera etapa, mientras se concluyen obras como el acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la planta potabilizadora de Miravalle. Se suspendió temporalmente el uso de agua de la presa Las Pintas.

El 8 de octubre, el gobernador presentó ante el Congreso de Jalisco una propuesta para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, un proyecto de 11 mil 992 millones de pesos que buscaría sustituir la vieja red de suministro a cielo abierto y cuyas obras concluirán en 2030 para resolver la suciedad del agua.

El financiamiento sería en coordinación con el gobierno federal, según dicen sin aumento de tarifas ni privatización.

No obstante, las comunidades ribereñas del lago de Chapala no han sido consultadas y desconocen el proyecto.

En tanto, la presa El Zapotillo sólo opera a 45 por ciento de su capacidad.

Según el mandatario estatal, se requieren 8 mil 500 millones de pesos para concluir el sistema de dicho embalse.

El mismo día, estudiantes en el ITESO encararon y abuchearon al gobernador por la mala calidad del agua: -¡Tienes a la gente de Guadalajara tragando agua con mierda o bañándose con agua con mierda! ¿Por qué? ¿Cuál es la solución?! ¡Dínoslo! ¿Vas a avanzar con la privatización de este recurso esencial para la vida? ¿O vas a poner solución a las consecuencias de esto? ¡Tú eres el gobernador, exigimos respuestas! ¡Todos estamos muy enojados! ¡Fuera Lemus!

La crisis de agua es metropolitana, afecta a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y otros municipios.

Diputados en el Congreso local y la Cámara de Diputados han protagonizado fuertes cruces políticos sobre el origen del problema, la calidad del líquido y la asignación de recursos federales y estatales.

Un informe del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) reporta que de marzo a septiembre de 2026 las colonias con más reportes de afectación por la mala calidad del agua fueron Colinas de Tonalá, Americana, Jardines del Country, Centro de Guadalajara, Del Fresno, Pinar de la Calma, Moderna, Vistas del Pedregal, Nueva Primavera, Parques de Santa Cruz del Valle y Oblatos, entre las 342.

A diferencia de la narrativa oficial, que pone el foco en el abasto y en la dependencia del Lago de Chapala, el informe del Imdec apunta a otro lugar: el agua que sí llega por la tubería lo hace en malas condiciones. La crisis es, entonces, sobre todo, de calidad.

Además, no es un problema reciente. Siete de cada diez personas encuestadas enfrentan fallas desde hace meses o años.

Las enfermedades reportadas son de piel, digestivas, oculares, cabello y cuero cabelludo, respiratorias, gastrointestinales, bucales o dentales y de oído.

Hay costos ocultos para las familias. Ante la imposibilidad de usar el agua de la red para consumo básico, los hogares se ven obligados a gastar de su propio bolsillo en la compra constante de garrafones y agua purificada.

Las mujeres cargan con la crisis del agua en los hogares. Cualquier propuesta de reconstrucción del SIAPA que no incorpore esta dimensión de género estará incompleta, advierte el instituto civil.

El grave deterioro de la operación del SIAPA refleja una política hídrica fallida, falta de transparencia, ausencia de participación ciudadana y un modelo de gestión que privilegia el negocio por encima del derecho humano al agua y al saneamiento.

Imdec detectó que la ciudadanía ya tiene evidencia y quiere organizarse. Lanzó la campaña “El SIAPA que queremos”, con cinco objetivos.

Primero, reconstruir desde la ciudadanía el SIAPA, que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, la participación social, el acceso equitativo y sostenible y una gestión pública y comunitaria del agua como bien común.

Segundo, fortalecer la organización, la participación social y comunitaria en la toma de decisiones sobre el agua en Jalisco.

Tercero, impulsar la Contraloría Autónoma del Agua de Jalisco y la creación de Comités Vecinales y Comunitarios del Agua.

Cuarto, promover iniciativas legislativas para obligar a los grandes usuarios a captar y reutilizar el agua. Exigir al SIAPA proyectos para su modernización tecnológica de monitoreo del agua en tiempo real, la detección de fugas y el cambio de tuberías.

Quinto, impulsar proyectos de gestión comunitaria del agua orientados al cuidado, defensa y regeneración del territorio y los cuerpos de agua.

La megamarcha del domingo 11 de octubre en Guadalajara, avanzará al medio día de La Glorieta de La Minerva a Casa Jalisco.

La exigencia es: ¡Agua limpia, ya!

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