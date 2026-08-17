Agua tratada en Durango se utiliza principalmente para actividades agrícolas

El 97 por ciento del volumen de aguas tratadas en el Municipio de Durango se destina a actividades agrícolas, lo que permite aprovechar este recurso para un nuevo ciclo de uso.

El resto del agua, el 3 por ciento, se aprovecha en la industria, en los servicios públicos y áreas verdes, así como en clubes recreativos y fraccionamientos, así lo informa Aguas del Municipio de Durango (AMD).

Son cinco plantas de tratamiento: Oriente, Sur, Cristóbal Colón, Dalila y Parque, con capacidad para tratar el 100 por ciento de las aguas residuales recolectadas por la red municipal, equivalente a mil 895 litros por segundo.

Se aprovechan las aguas residuales para convertirlas nuevamente en un recurso útil, un proceso que contribuye al saneamiento y permite recuperar agua para actividades que no requieren calidad potable, explicó el director de AMD, Jesús González Smith.

Dijo que, para mantener el ciclo funcionando, se realiza un mantenimiento permanente en las cinco plantas, bajo una política de aprovechamiento responsable, en la que el agua no termina después de utilizarse, sino que se trata y se recupera para que vuelva a servir.

Destacó que dar una segunda vida al agua también es una forma de proteger las fuentes destinadas al consumo humano.

Cuando se utiliza agua tratada, se evita utilizar agua potable que puede destinarse a otras actividades en beneficio de la población.