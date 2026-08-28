Agua y prevención del suicidio, entre prioridades del tercer año en Durango

A partir del próximo 1 de septiembre iniciará el próximo periodo ordinario de sesiones y la transición en la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, desde donde planteó como principal reto mantener la gobernabilidad y el diálogo entre las distintas fuerzas políticas durante el tercer y último año de la Legislatura.

El coordinador parlamentario del PAN, Alejandro Mojica Narváez, en quien recaerá la próximima presidencia de la Jugocopo, consideró que la pluralidad ha representado una oportunidad para construir una agenda común, pese a las diferencias ideológicas y partidistas. Señaló que el debate de iniciativas, puntos de acuerdo y pronunciamientos debe mantenerse con respeto y apertura, particularmente porque el último año coincidirá con un proceso electoral.

Mojica Narváez sostuvo que la actividad legislativa no deberá detenerse por el proceso electoral, por lo que deberán continuar los trabajos de las Comisiones y las sesiones del Pleno. Entre los temas que identificó como pendientes se encuentran la Ley de Aguas del Estado de Durango, con el objetivo de garantizar el acceso al agua de manera permanente, así como la legislación en materia de prevención del suicidio.

El próximo presidente de la Jucopo señaló que existen reformas que deben concretarse durante el último año, para lo cual consideró necesario mantener la comunicación con los coordinadores parlamentarios y privilegiar el diálogo, el debate y la construcción de acuerdos.